FPÖ-Kunasek hat "blaues Wunder" bei den Wahlen als Ziel

2013 nämlich färbten die Freiheitlichen bei den bundesweiten Wahlen die Steiermark blau ein. "Etwas Ähnliches wird uns heuer auch wieder gelingen", zeigt sich Kunasek am Montag selbstsicher. Die steirische Nationalsrats-Liste der FPÖ wird erneut Hannes Amesbauer anführen: Der 42-Jährige sitzt bereits seit 2017 Jahren im Parlament und ist unter anderem Vizeklubobmann - die "rechte Hand des Herbert Kickl", wie Kunasek beschreibt.

Die Umfragen sehen in der Tat gut aus für die FPÖ, zwei weisen ihr den ersten Platz aus, eine den zweiten hinter der Landeshauptmannpartei ÖVP. Allen Befragungen gleich ist der geringe Abstand zwischen ÖVP, SPÖ und FPÖ, es dürfte also ein Dreikampf um die Spitze werden.

Den Umstand, wonach gegen Landesparteiobmann Kunasek strafrechtlich ermittelt ist, sieht die FPÖ nicht als Problem: "Wir stehen dem Ganzen gelassen gegenüber", kommentiert der Ex-Verteidigungsminister am Montag. "Aber mir wäre es freilich lieber, die Causa wäre schon beendet. Aber das liegt nicht in meiner Hand."

Die ÖVP hat das Thema mittlerweile auf die bundespolitische Ebene gehoben. Sie will im U-Ausschuss zum "Rot-Blauen Machtmissbrauch" auch die FPÖ-Finanzaffäre in Graz durchleuchten. Erste Versuche an die Akten zu kommen wurden aber vom Justizministerium abgewiesen.

ÖVP-Fraktionsvorsitzender Andreas Hanger sieht aber bei der Staatsanwaltschaft "Ermittlungspannen" und will den Fall so in den U-Ausschuss bekommen: Denn staatsanwaltschaftliches Handeln sei eine Sache der Bundesvollziehung.