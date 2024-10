Drexler: "Erstplatzierter - und wenn es um ein Nasenspitzerl ist"

Der Wahlkampf in der Steiermark hat jedoch einiges an Nebengeräuschen, speziell für die ÖVP: Das Ergebnis der Nationalratswahlen versetzte auch der steirischen Volkspartei einen gewaltigen Dämpfer, die letzten Wochen vor dem Wahlen am 24. November passieren unter dem Getöse von Koalitionsverhandlungen im Bund und in Graz regiert eine links ausgerichtete Koalition aus KPÖ, Grünen und SPÖ, seit die ÖVP bei den Gemeinderatswahlen 2021 den ersten Platz verlor.