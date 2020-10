Spitalsverbund in Liezen: Rechnungshof warnt vor Ärztemangel

Auslastung niedrig

So eine angespannte Situation wirke sich natürlich auch auf die medizinische Versorgung aus, warnt der Rechnungshof. Demnach könne die chirurgische Vollversorgung an beiden Standorten parallel nicht mehr aufrechterhalten werden. So gingen Aufnahme und Belagstage im Verbund binnen vier Jahren um 6,5 Prozentpunkte zurück, die Auslastung der Betten sank: Sie lag 2019 bei 67 Prozent - innerhalb der gesamten Krankenanstaltengesellschaft (KAGES) lag die Auslastung bei 74 Prozent.

Ähnlich trist sieht es bei chirurgischen Eingriffen aus. Die Auslastung der Operationsäle lag im Verbund Rottenmann-Bad Aussee bei 64 Prozent - in der KAGES gesamt jedoch bei 93 Prozent.

Übergangslösung bis zum Leitspital

Drobesch rät, die Allgemeinchirugie in Rottenmann zu zentralisieren - als Übergangslösung, wie er betont. Und zwar so lange, bis das "Leitspital Liezen" umgesetzt sei. "Der Betrieb eines Krankenhauses ist nicht primär aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu beurteilen", versichert der Rechngshof-Chef. "In erster Linie geht es uns um eine hohe Behandlungsqualtität, gepaart mit einer hohen Patientensicherheit."