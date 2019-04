Befragung über Leitspital Liezen: Gebaut wird auch bei „Nein"

Diese sind schon weit, der Baugrund wurde gefunden. Die Landesräte Christopher Drexler ( ÖVP) und Anton Lang ( SPÖ) gaben Details über das Grundstück bekannt, auf dem das „ Leitspital Liezen“ errichtet werden soll.

Es wird in der Gemeinde Stainach-Pürgg stehen: Das Land hat ein sechs Hektar großes Stück Bauland südlich des Bahnhofes im Auge, das um vier Hektar erweitert werden kann. In der Regierungssitzung am Donnerstag wird beschlossen, sich das „Südlich Bahnhof“ bezeichnete Areal zu sichern. Es sei durch die Nähe zur B 320 verkehrstechnisch gut erschlossen und in Gehweite zum Bahnhof, begründen die Landesräte. Außerdem liege der Standort so günstig, dass ihn 90 Prozent der Bewohner des Bezirks Liezen binnen 30 Minuten erreichen könnten.