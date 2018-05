Steiermark sperrt drei Spitäler und baut ein neues dafür

„Österreichweit ist das einmalig“, sinniert Christopher Drexler, ÖVP, und spricht ein für Landespolitiker doch eher verpöntes Wort gelassen aus: zusperren. „Drei Spitäler zusperren und durch eines ersetzen ist eine echte Strukturreform.“

Aus drei Häusern LKH Rottenmann, LKH Bad Aussee und Diakonissenkrankenhaus Schladming wird also eines, ein Neubau, Leitspital Liezen genannt. Das meint den Bezirk, nicht die Bezirksstadt: Das neue Landesspital dürfte nämlich in Stainach-Pürgg errichtet werden, einer kleinen Gemeinde im Ennstal mit malerischem Schloss Trautenfels, aber an der oft überlasteten Ennstalbundesstraße - dem Nadelöhr zwischen Tauern- und Pyhrnroute.

Rein geografisch liege der Ort allerdings ideal, versichert Drexler. Immerhin würden 88 Prozent der 70.000 Bewohner des obersteirischen Bezirks das neue Spital binnen 30 Minuten erreichen. Außerdem liegt ein Stützpunkt des ÖAMTC-Rettungshubschrauberdienstes in der Nähe. Das Verkehrsproblem der B 320 sei aber bekannt: „Das Verkehrsressort arbeitet an einer Weiterentwicklung der Situation“, kommentiert der Gesundheitslandesrat.