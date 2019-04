Bezirk Liezen lehnt das Leitspital mit 67,3 Prozent ab

Die Absage der Liezener an das von der Landespolitik geplante Leitspital im Bezirk ist eindeutig. Bei der Volksbefragung am Sonntag sprachen sich 67,3 Prozent gegen das Projekt, 32,7 Prozent dafür aus. Die Wahlbeteiligung lag bei 42,2 Prozent. Was das – rechtlich nicht bindende – Ergebnis nun bedeutet, da gingen die Meinungen weit auseinander.

Diskutiert wurde vor allem, wie repräsentativ das Ergebnis angesichts der Wahlbeteiligung ist. Die schwarz-rote Landesregierung hatte sich schon vor der Abstimmung festgelegt, unabhängig vom Ergebnis am Bau festzuhalten. Die Regierungsvertreter rückten in ihren ersten Stellungnahmen somit auch nicht vom Projekt ab.