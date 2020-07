Protest gegen Leitspital: „Wir werden nicht ruhig bleiben“

Der Neubau soll bekanntlich drei bestehende Spitäler ersetzen. Für die Bürgerinitiative kommt das einem Bettenabbau gleich. Derzeit gäbe es im Bezirk pro 1.000 Einwohnern 4,2 Spitalsbetten mit dem „Leitspital“ verringere sich dies auf 2,8 Betten. Nimmt man das Ergebnis einer Volksbefragung, weiß die Initiative die Bevölkerung hinter sich: 2019 stimmten zwei Drittel der Bezirksbewohner gegen den Neubau und für den Erhalt der Krankenhäuser in Rottenmann, Schladming und Bad Aussee.

Trotz Corona-Krise

Allerdings hält die schwarz-rote Landesregierung trotz des Ergebnisses und auch in der Corona-Krise an ihrem Plan fest. „Wir werden nicht ruhig bleiben“, kündigt aber Helmut Gassner von der Bürgerinitiative an. „Wir sind keine Berufsrevoluzzer, aber es fällt uns mit Sicherheit etwas ein.“ Er fordert den Planungsstopp des Neubaus in Stainach-Pürgg, statt dessen sollte das bestehende LKH Rottenmann zum Leitspital hochgerüstet und die Häuser in Schladming sowie Bad Aussee auf noch zu bestimmende Fachrichtungen spezialisiert werden.