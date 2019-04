Nein im Bezirk, Ja in Politik: Weiter Debatte um Leitspital

Schwarz–Rot ist dem Festhalten am Neubau noch näher zusammengerückt, die Spitalsreform fix im Landtagswahlkampf angekommen. Schon stichelt die KPÖ, dass die ÖVP bei den Wahlen 2015 12.161 Stimmen im Bezirk erhalten habe, aber 17.512 Liezener am Sonntag gegen das Spital votierten. „Es ist kein guter Stil, bereits vor der Volksbefragung zu erklären, das Ergebnis zu ignorieren, wenn es nicht passt“, merkte KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler am Montag an. „Das Ergebnis muss Konsequenzen haben.“

Politisch wird das Leitspital ohnedies weiterhin seziert: Die Opposition aus FPÖ, KPÖ und Grünen beantragt eine Sondersitzung des Landtages.