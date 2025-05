Warum Graz der beste Austragungsort für den Song Contest ist

Graz kann Größe: Die Grazer Stadthalle fasst bis zu 14.500 Zuschauerinnen und Zuschauer. Für Hotelbetten ist mit mehr als 10.000 auch gesorgt.

Graz kann aber auch Nähe: Der Kern der Stadt ist so klein, dass man ihn locker zu Fuß bewältigt. In Wien wartet man länger auf die U-Bahn als in Graz vom Stadtpark in den Augarten zu gehen.