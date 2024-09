"Schweren Herzens müssen wir mitteilen, dass das diesjährige 'Aufsteirern' Festival - in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden - für das gesamte Wochenende aufgrund der aktuellen Wetterprognose leider abgesagt werden muss", hieß es in der Aussendung der Veranstalter am Freitag. Hinzu komme, dass auch eine gefahrlose Anreise für die Gäste unter den Umständen nicht gewährleistet werden könne.

Schnee und Regen haben schon am Freitag in der Steiermark für zahlreiche Probleme, vor allem auf den höhergelegenen Bergstraßen, gesorgt. Kettenpflichten wurden im Raum Mariazell, Hieflau, am Lahnsattel, am Gaberl und am Niederalpl verhängt. Da noch keine Winterreifenpflicht gilt, wurden Verkehrsteilnehmer trotz der Vorhersagen von Schneefahrbahnen überrascht - beispielsweise am Schanzsattel in Fischbach, wo die Feuerwehr für Bergungen ausrücken musste.