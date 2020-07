Zwischenbilanz im Tourismus: Leere Städte, volle Seebäder

Das zeichnet sich auch in Salzburg und Innsbruck ab – den nach Wien zwei wichtigsten Destinationen im österreichischen Städtetourismus. Sie verzeichnen ein Gästeminus von 77,7 bzw. 66,6 Prozent.

An Österreichs Seen zeigt sich ein anderes Bild. In den Top-Lagen bekommt man nur mehr vereinzelt Zimmer. Dafür sorgen heuer vor allem Gäste aus dem Inland. Ob der Corona-Ausbruch am Wolfgangsee (siehe links) daran etwas ändert, wird sich erst noch zeigen.