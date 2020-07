St. Wolfgang: Zahl der Infizierten steigt auf 53 - mehrere Gäste betroffen

Nachdem sich am Wolfgangsee ein Corona-Cluster aufgetan hat, wurden am Samstag 628 Tourismus-Mitarbeiter, Einheimische und Gäste getestet. Die Tests wurden mittlerweile alle ausgewertet, tat Thomas Brandstetter, Pressesprecher von Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer via Twitter kund: 53 Infizierte wurden ausgemacht.

Am Sonntag wurden in St. Wolfgang weitere 419 Tests durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Abstriche sollen am Montag vorliegen.