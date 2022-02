Die Wölfe sind los: Raubtiere in NÖ und der Steiermark sorgen für Aufsehen

Verunsicherung herrscht in Dorfstetten aber auch, weil sich der Wolf einem Spaziergänger auf bis zu 30 Meter genähert habe, ohne jegliche Anzeichen von Scheu zu zeigen. "Auch wenn der WWF hier keinen Grund zu einer Beunruhigung sieht, wird bei uns die Sache anders wahrgenommen", erklärt die Jägerin und zuständige Hegeringleiterin, Erika Königsberger. Das Tier wurde mehrmals in der Umgebung gesichtet. In jüngster Zeit sind kaum noch Rehe wahrnehmbar, was auch für einen jagenden Wolf spricht. "Er hat in seiner Hungersnot das Hirsch-Tier bis zu den Häusern getrieben. Das verängstigt natürlich Leute, die hier jeden Tag mit ihren Hunden spazieren gehen", sagt Königsberger.

Sichtung auch in der Steiermark

Zu einer weiteren Wolfsichtung ist es auch in der Steiermark gekommen. Zwar wisse man schon länger, dass Wölfe durch die Obersteiermark ziehen, festgehalten wurden Sichtungen bisher aber kaum. Nun aber gibt es Bildmaterial, das einen Jungwolf am Sportplatz in Zirnitz bei Hall (Bezirk Liezen) in unmittelbarer Nähe des Nationalparks Gesäuse zeigt.