Wild, wilder, Wilderer: Nur ein kleiner Schritt zum Mörder

Die Schicksalsnacht von Annaberg

Der Amoklauf von Alois Huber am 17. September 2013 in Annaberg (NÖ) war eines der schwärzesten Kapitel in der österreichischen Kriminalgeschichte. Jahre vor der Tat mehrten sich in der Zeit der Hirschbrunft die Fälle von Wilderei im Bezirk Lilienfeld. Kapitalen Hirschen wurde das Haupt abgetrennt und der Körper zurück gelassen. Nachdem der Bezirksjägermeister von Lilienfeld 2011 einen Wilderer stellte und dabei mit einem Messer angegriffen wurde, zog das Landeskriminalamt die Spezialeinheit Cobra hinzu. In den darauf folgenden Jahren legten sich Ermittler – im Wald getarnt – in der Zeit der Hirschbrunft auf die Lauer. Zivile Beamte durchstreiften das Wegenetz. So auch in der verhängnisvollen Nacht: Die Cobra wurde auf einen verdächtigen Toyota Hilux aufmerksam. Um 23.55 Uhr durchbrach Alois Huber damit eine Straßensperre zweier Polizeifahrzeuge. Beamte feuerten in den Motorraum des Flüchtigen.