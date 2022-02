Udo Landbauer: "Auch für Politiker gilt die Unschuldsvermutung"

Dass ein Jahr vor der Landtagswahl der Urnengang in Waidhofen an der Ybbs für die FPÖ daneben gegangen ist, kratzt Landbauer wenig. In der Stadt wären die Freiheitlichen noch nie stark gewesen, außerdem habe der blaue Gemeinderat kurz vor der Wahl die Fronten gewechselt. „Wir waren also nicht gerade vom Glück verfolgt“, sagt Landbauer.

Bemerkenswerter wäre für ihn allerdings, dass die starke ÖVP fast 20 Prozent verloren habe. Landbauer: „Das Implodieren der ÖVP in der Heimatstadt von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, wo Milch und Honig fließen, wo es de facto nichts gibt, was es nicht gibt, zeigt, dass sich in der Wählerschaft der Volkspartei derzeit einiges bewegt.“