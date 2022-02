Prozess um Waldhäusl: „Wunsch eines Landesrats wurde nie abgelehnt“

Am zweiten Verhandlungstag rund um den Verdacht des Amtsmissbrauchs durch NÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) stand am Donnerstag eine ehemalige Mitarbeiterin des Asylreferats vor dem Landesgericht St. Pölten. Wie auch Waldhäusl, bestritt sie die Vorwürfe im Zusammenhang mit der Verlegung minderjähriger Flüchtlinge in das mit Stacheldraht begrenzte Asylquartier Drasenhofen (Bezirk Mistelbach) 2018.

"Dinge angedichtet, für die ich nicht zuständig war"

Der Angeklagten, die nach mehr als 15 Jahren als Betriebsrätin und Asylrechtsvertreterin bei einer NGO 2016 zum Land NÖ gewechselt hatte, seien bei der Eröffnung des Quartiers keine Verunreinigungen aufgefallen. „Das war eine normale ,umF’-Einrichtung (Einrichtung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, Anm.).“

Obwohl die momentan arbeitssuchende Juristin nur für die Asylrechtsvertretung zuständig gewesen sei, nahm sie an Arbeitsgruppen zur geplanten Einrichtung auf Wunsch ihres Chefs teil, wobei sie bezüglich der Grundversorgung nur „Hilfstätigkeiten“ wie die Kontaktaufnahme mit möglichen Betreibern erledigt habe. In der Strafsache würden ihr nun Dinge angedichtet, „für die ich nicht zuständig war, weil ich die nur als Unterstützung für meinen Chef und nicht in Eigenverantwortung durchgeführt habe.“