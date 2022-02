Asylheim mit Stacheldraht: Waldhäusl steht vor Gericht

Gottfried Waldhäusl bestreitet die Vorwürfe. Er ist überzeugt, „dass alles rechtens abgelaufen ist“. Er gibt außerdem an, nur zum Schutz der Bevölkerung so gehandelt zu haben. Beim Landesparteitag im Vorjahr in Wieselburg hatte er außerdem betont, dass er den „Auftritt vor Gericht“ nutzen werde, um klarzustellen, worum es ihm gegangen ist. Dort hatten ihm Bundesparteiobmann Herbert Kickl und Landesparteiobmann Udo Landbauer zugesagt, dass sie in diesem Fall hinter ihm stehen.

Am ersten Prozesstag ist beim St. Pöltner Gericht eine Demo gegen Gottfried Waldhäusl geplant, die von der „Asylkoordination Österreich“ organisiert wird. Gefordert wird dabei die „überfällige Absetzung des für Asylwesen zuständigen Landesrates“.