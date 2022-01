Prozess gegen FPÖ- Landesrat Waldhäusl steht bevor

Die ersten Prozesstage hätten noch im Vorjahr am Landesgericht in St. Pölten über die Bühne gehen sollen, konkret am 30. November und am 1. Dezember. Die damalige Corona-Lage ließ es aber nicht zu, dass die Verhandlung gegen FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl stattfinden konnte.