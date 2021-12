Die gefährliche Reise des Waldviertler Wolfes

Die Tiere stehen allerdings unter Beobachtung. Seit dem Winter 2019 läuft das Forschungsprojekt „Wolf in Allentsteig“ am Truppenübungsplatz. In Zusammenarbeit mit der Jagdverwaltung am Heeresgelände, dem Land Niederösterreich, mit Tierärzten sowie einem Genetiklabor gelingt es, völlig neue Erkenntnisse im Umgang mit dem Wolf zu erlangen.