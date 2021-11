Abschuss von Wolf ist nun auch in Brüssel Thema

„Wenn jetzt nicht gehandelt und Problemwölfe entnommen werden, werden die heimischen Almen bald nicht mehr bewirtschaftet werden können“, sprach sich Köstinger für einen Abschuss der Tiere aus. „Die friedliche Koexistenz von Wölfen und Almwirtschaft ist eine Illusion. Wölfe sind Raubtiere, die oft wahllos zuschlagen und Almvieh reißen.“

Aktuell leben nach Behördenangaben in Österreich 30 bis 50 Wölfe – davon zumindest ein bestätigtes Rudel. Laut Zahlen aus dem Ministerium gab es in der gesamten Almsaison 2020 knapp 300 nachgewiesene Risse, heuer wurden bisher bereits rund 500 gezählt.

Streng geschützt

Wölfe sind international allerdings streng geschützt. Die entsprechenden Regelungen finden sich völkerrechtlich in der Berner Konvention und EU-rechtlich in der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie. Wölfe dürfen nur in Ausnahmefällen abgeschossen werden, etwa wenn besonders aggressive Einzeltiere dem Menschen zu nahe kommen.

Dieser Umstand hat sich im Sommer auch in Kärnten bemerkbar gemacht. Nach Langem hin und her, will man die Wolfsproblematik im kommenden Almenjahr nun mit einer eigenen Wolfsverordnung lösten. Diese erleichtert die Jagd auf den eigentlich streng geschützten Wolf. Momentan läuft die Begutachtungsfrist. Anfang Dezember wird mit einem Beschluss vonseiten der Landesregierung gerechnet.

Kein Wolf erlegt

Was war im Detail passiert? Nach zahlreichen Wolfsrissen wurden in Kärnten im Herbst mehrere Abschussgenehmigungen für Wölfe erteilt – diese liefen aber bis Ende Oktober aus, ohne dass ein Tier erlegt wurde.