Zwei Männer wurden bei Wohnungsbrand nahe Graz verletzt

Bei einem Brand in Judendorf nördlich von Graz sind am Donnerstag zwei Männer verletzt worden: Ein 47-Jähriger, in dessen Wohnung die Flammen ausgebrochen waren, hatte sich gerade noch zu Nachbarn gerettet. Er wurde in das LKH Graz gebracht und kam dort auf die Intensivstation. Drei andere Bewohner des Mehrparteienwohnhauses wurden über eine Drehleiter von ihren Balkonen gerettet. Ein 35-Jähriger wurde ebenfalls stationär aufgenommen, hieß es seitens der Polizei.

Elf Fahrzeuge und 50 Kräfte von den Feuerwehren Judendorf, Gratwein, Eisbach-Rein und die Betriebsfeuerwehr von Sappi waren im Einsatz. Wegen der starken Rauchentwicklung war eine Rettung der Männer nur über die Drehleiter möglich. Zwei von ihnen wurden nach ärztlicher Versorgung ohne Beschwerden wieder nach Hause entlassen. Die Ursache war Freitagfrüh noch unklar.