Alter Erbhof in Salzburg steht vor Verkauf: Deal könnte noch scheitern

Seit Generationen ist der Tromörthof in Lessach schon in Familienbesitz. Jetzt steht er vor dem Verkauf. Wie schon vielfach in ähnlich gelagerten Fällen kritisiert, soll ein Unternehmen und kein Landwirt zum Zug kommen.

Die Lage ist komplex. Der Bauer kam bei einem Unfall um. Es sind Schulden da. Am Hof wohnen derzeit die Witwe und die beiden gemeinsamen, minderjährigen Kinder. Hannes Hönegger, ein Stiefsohn des Bauern, betreibt am Areal einen Bio-Schlachthof und wehrt sich nun gegen den Verkauf an die Mateschitz KG. Der Kaufvertrag wurde noch vor dem Tod des Red-Bull-Gründers unterzeichnet: Um 4,6 Millionen Euro soll die gesamte Liegenschaft mit knapp 100 Hektar Weide, Wald und Almen an die Gesellschaft gehen.

Hannes Hönegger machte sich mit der Marke „Lungaugold“ weitherum einen Namen. Er beliefert die Spitzengastronomie und schaffte den Sprung bis Wien, wie der KURIER schon im August berichtete. Jetzt droht dem Biobetrieb ebenso das Aus. Eine Schwester des verstorbenen Bauern soll den Hof unter dem Dach der Gesellschaft führen. Die Verkaufspläne erhöhten Spannungen in der Familie noch weiter.

„Bauernland muss in Bauernhand bleiben“, so die Forderung von SPÖ-Agrarsprecherin Karin Dollinger, die schon mehrmals den Ausverkauf an meist ausländische Investoren, die keine Landwirte sind, aufdeckte. Auch in Lessach sollte die beste Lösung für die Erben gefunden werden. „Ich bin hin- und hergerissen“, so die Witwe zum KURIER über die schwierige Situation. Befürworter des Verkaufs sehen die Bewirtschaftung künftig nur so gesichert. Die Mateschitz KG habe bereits mehrfach Heimatverbundenheit und Gespür für Landwirtschaft bewiesen.