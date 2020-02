Kriminalitätsrate steigt leicht, starkes Plus bei Sexualdelikten

Bemerkenswertes

173.093 Straftaten wurden 2019 in Wien begangen. 2018 waren es 169.190

Wieden ist Wiens Bezirk, in dem die Straftaten von 2018 auf 2019 am meisten gestiegen sind (um 571 Delikte bzw. 20,4 %). In absoluten Zahlen passieren die meisten Delikte in Favoriten und der Donaustadt – sie sind die größten Bezirke

Sexualdelikte

In diesem Bereich gab es bemerkenswerte Steigerungen in der Josefstadt (+130 %) und in Hietzing (+63,6 %). Allerdings sind die Fallzahlen gering. Die meisten Sexualdelikte passierten in Favoriten (238)