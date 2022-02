Zugedröhnt ist der neue Schwips: Zahl der Drogenlenker massiv im Steigen

Schweißperlen auf der Stirn, ein aufgekratztes Gehabe, oder aggressive Anwandlungen, schlechte Zähne und dazu vielleicht ein blumiger Geruch aus dem Auto: Oft sind es kleine, aber typische Merkmale, die der Polizei bei einer Verkehrskontrolle Hinweise auf einen Drogenlenker liefern.

„Es kommt vor allem auf die Wahrnehmungsgabe an“. Oberst Gottfried Macher von der personell größten Verkehrsabteilung Österreichs in St. Pölten (NÖ) weiß genau, worauf er im Zuge einer Verkehrskontrolle achtet.

Das war vor zehn Jahren noch ganz anders. Seit das Innenministerium mit Trainern ihre Verkehrsbeamten laufend darauf schult, wie sie drogenbeeinträchtigte Lenker im Straßenverkehr leichter erkennen, schnellen auch die diesbezüglichen Anzeigen in die Höhe.

Kontrolle wird besser

Wurden 2017 noch 2.000 Fahrzeuglenker wegen Suchtgift am Steuer angezeigt, so gab es im Vorjahr einen Rekord von 6.338 Anzeigen – 14,8 Prozent mehr als im Jahr davor (5.519). Laut Macher liegt die deutliche Zunahme vor allem an der immer besser werdenden Kontrolle der Polizei. „Drogenlenker hat es auch schon früher gegeben. Jetzt werden sie besser erkennt“.