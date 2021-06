Vier tödlich verunglückte Motorradfahrer in nur einer Woche. So lautet die traurige Verkehrsbilanz in Kärnten, der Steiermark und Niederösterreich. Der jüngste Unfall ereignete sich am Donnerstagabend in der Steiermark.

Wie die Polizei am Freitag bekannt gab, hatte ein 60-Jähriger mit seinem Bike im Gemeindegebiet von Langenwang (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) einen anderen Motorradfahrer (63) überholt und dabei einen abbiegenden Lkw übersehen. Der Mann kollidierte mit dem Lastwagen und erlitt laut Polizei tödliche Verletzungen. Nach dem Zusammenprall eilte der 29-jährige Lkw-Fahrer dem Verletzen sofort zur Hilfe und setzte einen Notruf ab.

Wiedereinsteiger sind gefährdet

Der Unfall zeigt auf traurige Weise einen Trend, den Experten bereits seit Jahren beobachten.