Leben mit Brustkrebs: "Beim Rutschen denkt man nicht ans Sterben“

Wie ist es Ihnen ergangen, als die Haare ausfielen?

Ich war vorbereitet, hatte eine Perücke. Aber wie es dann so weit war und ich die Haare einfach so rausziehen konnte, war es schlimm. Bis dahin hatte man den Krebs ja nicht gesehen. Am nächsten Tag rasierten wir sie ab.

Und welche Spätfolgen tragen Sie mit sich herum?

Ich habe taube Zehen auf einem Fuß und in der Früh wahnsinnige Gelenksschmerzen. Das Schlimmste ist, dass die Chemo meine Eierstöcke abgeschossen hat. Ich bin im Nachwechselzustand und das ist mental gar nicht so leicht, auch ohne Kinderwunsch.

Holten Sie sich psychologische Hilfe?

Ich hätte es ohne nicht geschafft. Bei mir war es aber auch speziell. Gleich nach der OP war Corona. Wir sind von dieser einen Ausnahmesituation in die zweite gerutscht. Da bin ich dann schon wirklich in ein Loch gefallen.

Haben Sie sich jetzt wieder ins Leben eingefunden?

Ja schon. Aber dieser Krebs hat einfach alles verändert. Von der Familie angefangen, über das Arbeitsleben bis hin zur finanziellen Situation. Am Anfang glaubt man ja, man macht die Therapie und danach ist alles so wie vorher. Aber dem ist nicht so.