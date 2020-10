„Abklärung bitte nicht aufschieben“

Verzweiflung, Zorn, Angst, Unverständnis und Scham – pro Jahr erkranken in Österreich rund 5.500 Frauen an Brustkrebs. Diese Zahl ist seit rund 10 Jahren stabil. Das Gefühlschaos nach der Diagnose erlebt jede Frau anders, entscheidend in den darauf folgenden Wochen und Monaten sind kompetente Ansprechpartner, ein konkreter Behandlungsplan und Unterstützung von Familie und Freunden.