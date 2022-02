Polizei erwischte im Vorjahr mehr als 5,1 Millionen Schnellfahrer

Die heimische Polizei hat im Vorjahr 5.115.525 Schnellfahrer ertappt. Das sind um 2,6 Prozent mehr als 2020, aber immer noch deutlich weniger als in der Vor-Coronazeit. 2019 waren 5.947.985 Autolenker aktenkundig zu schnell unterwegs. Das geht aus der Verkehrsüberwachungsstatistik 2021 hervor, die das Innenministerium am Mittwoch veröffentlichte. Rund ein Fünftel der Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden in Niederösterreich registriert.

Der Rückgang gegenüber dem Jahr vor der Pandemie zieht sich aber nicht quer durch alle Delikte: So wurden deutlich mehr Menschen am Telefon ohne Freisprechanlage erwischt. 2019 waren es knapp 124.000 Telefonierer, 2021 beinahe 128.500. Eklatant ist vor allem der Anstieg bei den ertappten Drogenlenkern: Von 4.364 Drogenanzeigen im Straßenverkehr 2019 stieg diese Zahl auf 6.338 im Vorjahr - auch gegenüber 2020 ein Anstieg um 14,8 Prozent. Das Plus sei unter anderem auf eine verbesserte Ausbildung von Exekutivbediensteten für den Einsatz der in einem Pilotprojekt erprobten Speichelvortestgeräte zur Erkennung von potenziellen Drogenlenkern sowie dem operativen Einsatz von Amtsärzten bei Schwerpunktaktionen im Straßenverkehr zurückzuführen, so das Innenministerium.

Etwa 4,2 Millionen der Übertretungen wurden von Radargeräten gemessen, weitere rund 640.000 Fahrzeuglenkerinnen und -lenker wurden mit Lasermessgeräten ertappt und etwa 270.000 von Zivilstreifen und durch Section-Control-Anlagen, von denen es derzeit neun stationäre und mehrere mobile gibt. "Die Aufgaben für die Polizistinnen und Polizisten waren auch 2021 vor allem durch die Corona-Pandemie geprägt", sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). Diese Bilanz zeige dennoch, "dass traditionelle Aufgaben wie die Verkehrsüberwachung nicht vernachlässigt wurden und auch in Zukunft nicht vernachlässigt werden dürfen".