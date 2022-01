Operation Trojanerschild: Die neue Dimension der Kriminalität

Die Beweise lieferten die Beschuldigten selbst. Denn für ihre Auftraggeber filmten und fotografierten sie ihre Taten und Drogenlieferungen. Drei Auftragsmorde in Serbien konnten nach Hinweisen aus Österreich (nach Übersetzung der Chats) verhindert werden. Auch der Mord an Vladimir R. kurz vor Weihnachten 2018 am Lugeck in der Wiener Innenstadt spielte sich in diesem Milieu ab. Der (noch immer nicht ausgeforschte) Täter dürfte von einem verfeindeten Clan beauftragt worden sein.