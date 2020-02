Österreicher für mehr Tierwohl, bezahlen wollen sie dafür aber nicht

Immerhin geben 55 Prozent der Befragten an, dass sie bereit seien, zumindest bis zu 25 Prozent mehr zu bezahlen – aber auch hier müsste man reduzieren, „schätzungsweise 15 bis 20 Prozent “ seien es dann tatsächlich. Fünf Prozent können sich vorstellen, doppelt so tief in die Tasche zu greifen wie bisher. „Das ist eine sehr schmale Konsumentenschicht, die bereit ist, hier wesentlich mehr zu zahlen“, sagt der Experte. Das muss man derzeit schon, wenn man anstelle von konventionellen Fleisch und Geflügel bio kauft. Bei Schwein zahlt man manchmal sogar das Dreifache. Bei biologischer Produktion gelten die höchsten Haltungsstandards.