Reden wir über einen fairen Fleisch-Preis

Brauchen wir nicht nur eine - sondern auch eine eigene Fleischsteuer? Natürlich müssten jetzt alle Öko-Bewegten klar „Ja“ sagen. Praktisch fürchten sich aber alle Parteien (außer die demnächst das Zeitliche segnende Pilz-Truppe) vor einer unpopulären Maßnahme, die Kleinverdiener treffen könnte. In Deutschland wird gerade diskutiert, die Mehrwertsteuer auf tierische Produkte von 7 auf 19 Prozent anzuheben (auch dort sind die Grünen nicht dafür).

Die Debatte ist auf Österreich übergeschwappt, obwohl Nahrungsmittel hierzulande pauschal mit dem ermäßigten Mehrwertsteuersatz von 10 statt 20 Prozent besteuert werden. „Das Schnitzel darf nicht teurer werden“, sagte SPÖ-Chefin Rendi-Wagner prompt und will gleichzeitig regional und bio zu besseren Preisen produzieren lassen. Klingt gut, ist aber eher schwierig.

Besonders die Rindfleischproduktion verbraucht ja große Ressourcen, sie ist für ein Fünftel der globalen Treibhausgase verantwortlich. Und zweifellos isst man in den wohlhabenden Industriestaaten (und demnächst auch in den aufstrebenden Schwellenländern) viel zu viel Fleisch, was übrigens nicht nur das Klima, sondern auch die Gesundheit belastet.