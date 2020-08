Zu buntes Donaukanaltreiben: Polizei verstärkt Streifen

Für gehörigen Unmut bei der Stadt sorgte außerdem die Einführung eines Waffenverbotes vor dem Szenelokal Flex, das vom Innenministerium offenbar ohne Rücksprache mit der Stadt erlassen wurde. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) kritisierte bereits bei der Einführung die seiner Meinung nach „willkürlich ausgewählten“ Bereiche.

Zwischen Innenressort und Stadt gab es zuletzt auch noch andere Unstimmigkeiten, etwa rund um gestiegene Corona-Zahlen und die geplanten Maßnahmen. Gerade in Wahlkampfzeiten will man der jeweils anderen Seite ohnehin keinen Erfolg gönnen. Das ist in so einem Fall keine gute Ausgangslage. Der offenbar einzige gemeinsame Nenner zwischen Innenministerium und Stadt Wien ist derzeit Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl. Dieser dürfte eine Art Mediator-Funktion innehaben.