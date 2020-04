Wien: Rätsel um möglichen Mord ohne Leiche beim Donaukanal

Das mögliche Mordopfer soll rund 25 Jahre alt sein, etwa 175 Zentimeter groß und blond. Doch von ihm fehlt jede Spur.

Am Mittwochvormittag erhielten zahlreiche Polizeidienststellen ein internes Mail, das dem KURIER vorliegt. Darin bittet die ermittelnde Stelle des Landeskriminalamts Wien (Außenstelle Ost) darum, dass man sich bei ihnen meldet, falls eine dazu passende Leiche gefunden wird. Die Polizei-Pressestelle bestätigte dieses Ersuchen auf Anfrage.

Verdächtiger gestand die Tat

Der Vorfall läuft unter dem Titel „Mord-Versuch Vergewaltigung" und soll sich am 15. April, gegen 22:00 Uhr, beim Hermann Park am Donaukanal ereignet haben. Der Verdächtige, ein 27-jähriger Afghane, hat demnach am nächsten Tag die Polizeiinspektion Wien Mitte aufgesucht und die Tat gestanden.

Dabei gab er folgenden Tathergang an: Er will das Opfer gepackt und ihm anschließend den Mund zugehalten haben. Danach will er sie vergewaltigt haben. Anschließend habe er das Opfer ins Wasser gestoßen. Der jungen Frau sei das Wasser bis zum Hals gestanden. Der Verdächtige flüchtete daraufhin.