Mit Machete vor Kanzleramt: Mann wollte im Parlament sprechen

Am Dienstagnachmittag wurde vor dem Bundeskanzleramt in Wien ein bewaffneter Mann festgenommen. Er hatte eine Machete bei sich und wollte sich vermutlich im Parlament "Gehör verschaffen". Bei dem Verdächtigen soll es sich um den 33-jährigen Österreicher Matthias A. handeln, der mit einem St. Pöltner Kennzeichen extra nach Wien gefahren sein dürfte. Dort soll er den niederösterreichischen Behörden bisher nur wegen Drogenkonsums aufgefallen sein.

Dienstagfrüh, bevor es zu dem Zwischenfall in Wien kam, bezog er sich in einem Facebook-Posting noch auf eine Rede von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka ( ÖVP). Am Vormittag rief er gleich drei Mal im Büro des Nationalratspräsidenten an und verlangte, dass er mit Sobotka telefonisch verbunden werde.