Polizei-Generaldirektor: Job wird ausgeschrieben, aber wer will ihn?

Ein weiteres Hindernis ist, dass es derzeit teilweise an geeigneten Kandidaten mangelt - man denke etwa an den stellvertretenden steirischen Landespolizeidirektor und seinen Anruf am Notruf. Dazu ist noch immer unklar, ob ein Jusstudium für so einen Spitzenposten verlangt wird. Darüber wird bereits seit Jahrzehnten gestritten, das geht zurück bis in die Zeiten der Gendarmerie.

Damit könnte es jemand aus der zweiten Reihe werden. Ins Spiel gebracht wurden zuletzt etwa Namen wie Franz Eigner (stellvertretender Wiener Landespolizeidirektor, Kabinettsmitarbeiter von Peschorn) oder Wolfgang Taucher (der ehemalige Chef der Fremdenpolizei). Letzterer könnte aber auch so einen neuen Job finden, denn es gibt bereits Überlegungen im Innenministerium, die (blau dominierte) Fremdenrechtssektion V wieder aufzulösen. Taucher, der eigentlich unter FPÖ-Innenminister Herbert Kickl entmachtet wurde, ist dort derzeit untergebracht.