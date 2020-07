Polizei hebt Drogenbunker am Wiener Donaukanal aus

Das Wiener Landeskriminalamt führte am Mittwochabend am Donaukanal eine Schwerpunktaktion gegen Drogendealer durch. Zwei Verdächtige sollen dabei beim Franz-Josefs-Kai und im Bereich der Oberen Donaustraße Marihuana an verdeckte Ermittler verkauft haben.

Der erste Verdächtige, ein 35-jähriger Algerier, wurde zusätzlich wegen diverser fremdenrechtlicher Delikte wie rechtswidriger Einreise und illegalen Aufenthalts angezeigt.

Versteck ausgehoben

Dem zweiten mutmaßlichen Dealer, einem 25-jährigen Afghanen, konnten die Polizisten nicht nur den Drogenhandel nachweisen, sondern zudem seinen Drogenbunker, wo er die Suchtmittel versteckte, sicherstellen. Neben den beiden mutmaßlichen Händlern wurden auch etliche Käufer angezeigt.