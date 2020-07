Versuchter Mord: Polizei sucht Mieter, der Gasleitung manipuliert haben soll

Am vergangenen Montag kam es in der Früh zu einem Großeinsatz der Blaulichtorganisationen nach einem Gasaustritt in einer Wohnung in der Degengasse in Wien-Ottakring. Wie berichtet stellten die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr vor Ort eine Manipulation an einer Gasleitung fest, für die der Mieter der Wohnung, ein 61-jähriger Pole, verantwortlich gemacht wird.

Eine Begutachtung der präparierten Leitung durch Experten der Brandgruppe der Wiener Polizei sowie auch externer Sachverständige ergab eine eindeutige gewaltsame Einwirkung auf die Gaszuleitung.

Der Mieter der Wohnung hätte am Montagvormittag eigentlich delogiert werden sollen. Als der Schlosser die Tür öffnete, war die Konzentration des Erdgases in der Luft bereits erheblich. Expertenberechnungen zufolge hatte dieser sogar bereits die Zündgrenze erreicht.