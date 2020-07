Explosion in Wien verhindert: Gasleitung vor Delogierung manipuliert

Am Montag kam es aufgrund eines Gasaustrittes in einem Mehrparteienwohnhaus in Ottakring zu einem größeren Einsatz von Polizei, Berufsfeuerwehr, den Wiener Netzen und der Wiener Berufsrettung.

Ein Schlosser hatte zuvor im Beisein eines Gerichtsvollziehers sowie zwei weiteren Personen aufgrund einer Delogierung eine Wohnungsöffnung durchgeführt. Im Inneren bemerkten die Personen verdächtigen Gasgeruch, flüchteten ins Freie und verständigten den Notruf.

Gaskonzentration an der Explosionsschwelle

Kräfte der Wiener Berufsfeuerwehr stellten in Folge in der Wohnung ein volatiles Gas-Luft-Gemisch fest. Die Gaskonzentration in der Luft dürfte bereits an der Explosionsschwelle gewesen sein. Beamte der Berufsfeuerwehr Wien sowie der Wiener Netze konnten die Gefahr einer möglichen Gasexplosion durch Schließen der Gasleitung abwenden.

Zeitgleich wurde das Wohnhaus mit speziellen Druckbelüftungsgeräten belüftet, Feuerwehrtrupps kontrollierten die Wohnungen des Hauses und führten Gasmessungen durch. Eine Bewohnerin musste ins Freie gebracht werden, ansonsten waren keine Hausbewohner anwesend.