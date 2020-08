Mordversuch am Donaukanal: Polizei sucht nach Zeugen

Nach einem ungeklärten Vorfall in der Nacht auf Sonntag am Donaukanal, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Wie der KURIER berichtete, wurden gegen 6 Uhr die Einsatzkräfte von Passanten verständigt, weil zwei Männer mit stark blutenden Wunden auf dem Treppelweg in der Nähe der U2-Station Schottenring gefunden worden waren.

Ein Unbekannter soll die beiden attackiert haben. Ein 25-Jähriger erlitt dabei so schwere Kopfverletzungen, dass er seitdem in Lebensgefahr schwebt. Ein 48-jähriger Österreicher erlitt bei der Attacke Prellungen, außerdem wurden ihm zwei Zähne ausgeschlagen. Der Täter ergriff nach dem Vorfall die Flucht.