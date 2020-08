Zwei Männer mit blutenden Wunden auf der Straße gefunden

Am frühen Sonntagmorgen fanden Polizisten zwei Männer in der Oberen Donaustraße in Wien-Leopoldstadt auf der Straße liegen. Beide hatten stark blutende Kopfwunden. Zeugen hatten die Einsatzkräfte alarmiert. Einer der beiden Männer, dessen Identität vorerst unklar ist, war nicht ansprechbar.

Lebensgefahr

Die zeitgleich eingetroffene Berufsrettung Wien versorgte die beiden und brachte sie ins Krankenhaus. Das bislang unbekannte Opfer wurde in einen Schockraum gebracht, es besteht Lebensgefahr. Nun muss die Polizei klären, was im der Nacht auf Sonntag dort passiert ist.