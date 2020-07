Zeugnistag: Das völlig andere Notenblatt

Auch in Österreichs Schulen war im Frühjahr nichts, wie es einmal war. Alle Bildungseinrichtungen wurden wegen der Corona-Pandemie für den Unterricht geschlossen. Lange Zeit gab es keine Perspektive, wann der reguläre Betrieb wieder aufgenommen werden kann. Eine enorm schwierige Situation für 1,1 Millionen Schüler, deren Eltern und 400.000 Lehrer, die von heute auf morgen auf Homeschooling umstellen mussten.

Heute endet im Osten Österreichs die Schule, die übrigen Bundesländer folgen am kommenden Freitag. Zeit für die Zeugnisse also. Die wir angesichts des verrückten Schuljahres auf den Kopf gestellt haben: Wir haben Schülerinnen und Schüler am Ende des Corona-Semesters gebeten, selbst Noten zu vergeben.

Für die Eltern: Wie hat es während des Lockdowns im Zusammenhang mit der Schule daheim geklappt? Für die Lehrer: Wie fit waren sie technisch – und wie ambitioniert? Für das Homeschooling generell: Wie hat es funktioniert? Wie war das technische Equipment? Für die Freizeit mit Freunden – gab es die überhaupt? Und auch für die Performance der Regierung in dieser Zeit.

Wenn die 13-jährige Emma John beispielsweise erzählt, sie habe sich „noch nie so sehr auf die Schule gefreut “, sagt das – noch dazu zu Beginn der Sommerferien – jedenfalls viel aus.

Apropos: Im Herbst sollen alle Schulen wieder normal starten, der Fleckerlteppich – die Schulen entscheiden autonom, welche Klassen an welchen Tagen ins Haus kommen – ein Ende haben.