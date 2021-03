Zerstörtes Ausflugsidyll auf der Sophienalpe

Mittlerweile ist der 56-Jährige in Haft und bestreitet alle Vorwürfe – sowohl jene der tschechischen, als auch jene der österreichischen Behörden. Er kenne die Männer nicht, mit denen er in Tschechien in Verbindung gebracht wird. Jenen Teil der Sophienalpe, in der das Cannabis gefunden wurde, habe er an einen Bulgaren untervermietet. Dieser habe zu ihm gesagt, er wolle dort Baumaterialien lagern.