Mountainbike im Wienerwald: Das Ende der Schwarzfahrt

Es war im heurigen Winter sicher die unglücklichste Konstellation: Andere Sportarten fielen Corona zum Opfer, dazu mangelte es an Schnee beziehungsweise Frost und obendrein fanden E-Bikes einen reißenden Absatz. Noch nie wurde die offizielle Wintersperre (1. November bis 28. Februar) für Mountainbiker im Wienerwald derart ignoriert, wie in der heurigen Wintersaison. Laut Wienerwald-Tourismus hatten manche Gemeinden, Jagdpächter und Grundeigentümer mit den in Horden auftretenden „Schwarzfahrern“ ihre liebe Not.

Seit Montag dürfte sich diese angespannte Lage wieder deutlich verbessern und die Konflikte im Wald abnehmen. Mit 1. März sind die Wienerwald-Mountainbike-Strecken nach dem Winter wieder offiziell geöffnet. Besonders ärgerlich ist für die Verantwortlichen, dass anscheinend völlig in Vergessenheit geraten ist, welcher Kraftanstrengung es bedurfte, ein derartiges Sportangebot vor den Toren Wiens auf Schiene zu bringen.