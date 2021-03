Zeitumstellung bringt frühlingshaftes Wetter

Erste Sommerspuren

Und auch die Prognosen für die kommende Woche sind vielversprechend. Bereits am Montag kratzt der Osten an der 20-Grad-Marke (nicht zum ersten Mal in diesem Jahr, denn das war schon Mitte Februar der Fall). Im Westen sollen sogar bis zu 21 Grad möglich sein. Und auch am Dienstag geht es sonnig weiter – mancherorts sogar mit bis zu 24 Grad.

Dass sich das schöne Wetter positiv auf die Stimmung auswirkt, ist übrigens kein Märchen, sondern wissenschaftlich erwiesen. Eine Studie der Washington University aus dem Jahr 2008 zeigte einen deutlichen Zusammenhang zwischen Vitamin-D-Mangel und gedrückter Stimmung auf. Vitamin D wird zu fast 90 Prozent über die Einwirkung der Sonne in der Haut gebildet. Sonnenstrahlen haben auch großen Einfluss auf die Ausschüttung des Glückshormons Serotonin im Körper. Mehr Glückshormone bedeutet: bessere Laune.

Das EU-Parlament hat übrigens im Jahr 2019 beschlossen, dauerhaft auf Sommerzeit umzustellen. Schon 2021 hätte das gelten sollen. Vergangenen Herbst wurde die Entscheidung aber vertagt.