Auf die Plätze, fertig, los: Wer baut das beste Nest?

Auch in der Tierwelt gibt es kleine, feine Wettkämpfe. Der Frühling ist da, und so bringt die heimische Vogelwelt derzeit eine Vielfalt an Nestern hervor. Doch wer baut das schönste, schmalste oder schwerste Nest? Die Organisation Birdlife liefert Antworten.

In der Kategorie „Kunst“ geht der imaginäre Siegerpokal klar an die Beutelmeise. Aus Pflanzenfasern sowie aus Samenwolle von Weiden und Pappeln kreiert sie geschlossene, beutelförmige Nester. Seitlich befindet sich ein röhrenförmiger Eingang. Besonders schick: Die Nester hängen frei auf dünnen Ästen in den Baumkronen – fast wie eine geschlossene, im Wind schaukelnde Hängematte für die Eier und die Jungvögel. Um so etwas zu bewerkstelligen braucht es freilich Zeit: Zwei bis drei Wochen arbeitet die Meise an ihrem Werk.