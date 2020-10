Gefiederte Gäste: Wie Vögel eine gute Zeit im Garten erleben

„Sie sind auf ein reiches Angebot an Kräutersamen angewiesen. Vom Löwenzahn im Rasen über das Hirtentäschel im Blumenbeet bis zur Wegwarte am Wegesrand reicht die Vielfalt an Wildkräutern, die für sie wichtig sind. Leider werden unsere Ortschaften immer ärmer an diesen einst häufigen Pflanzen.“