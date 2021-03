Die Waldwildnis dehnt sich aus

Und zwar vom Bezirk Scheibbs im südlichen Zipfel Niederösterreichs in den Bezirk Liezen in der Obersteiermark: Nach einem Grundsatzbeschluss der steirischen Landesregierung wird das Wildnisgebiet Dürrenstein um das Lassingtal in den Gemeinden Wildalpen und Landl erweitert. Das gaben die Umweltschutzreferenten aus Niederösterreich und der Steiermark, ÖVP-Vizelandeshauptmann Stephan Pernkopf und SPÖ-Landesrätin Ursula Lackner, am Donnerstag bekannt.