Sprung vom Zehn-Meter-Turm: Wer traut sich?

Ja oder nein? Springen oder nicht? Jetzt oder nie! Der Sprung vom 10-Meter-Turm verlangt Überwindung – und das zu Recht.

In steter Regelmäßigkeit überträgt ein deutscher Privatsender, wie sich Halbprominente mit ganzem Einsatz von einer zehn Meter hohen Plattform ins Wasserbecken stürzen. Manche bestehen glücklich bis gekonnt die zum Klassiker gewordene Mutprobe. Andere kommen in ihrer Selbstüberschätzung und ihrem Hang zur Selbstverstümmelung gar nicht so weit, zerreißen sich bereits in der Trainingsphase Schultersehnen oder beide Trommelfelle, für den weiblichen Reality-Star wird das beschädigte Brustimplantat bittere Realität, ein Ex-Fußballer erleidet herbe Verluste im Genitalbereich. Genüsslich aufbereitet in einigen Medien, vom Publikum mit Be- und Verwunderung, gar mit Schadenfreude aufgenommen.

Doch sie bleibt, die Faszination des 10-Meter-Turms. Einzählen kann helfen, um wegzuspringen. Auf drei heißt es oft. Aus drei wird manchmal auch zehn. Nur nicht zu lange in den Abgrund blicken.