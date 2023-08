„Angst ist immer ein Signal, aufmerksam zu sein“

Psychologie. Es gibt Ängste, die berechtigt sind, sagt die Entwicklungspsychologin Stefanie Höhl. Die vom 10-Meter-Turm zu springen, ist so eine. Die Forscherin beschäftigt sich an der Universität Wien unter anderem mit dem Thema Furcht.

KURIER: Warum wird manchen Menschen schon beim Anblick eines 10-Meter-Turms schummrig, nur wenn sie daran denken, hinunterzuspringen?

Stefanie Höhl: Angst ist eine evolutionär sehr tief in uns verankerte Emotion, die überlebenswichtig ist. Sie ist für uns immer ein Signal aufmerksam zu sein und mehr auf die Umgebung zu achten. Schon der Gedanke an so etwas wie große Höhe – von der man fallen könnte –, kann einem daher stocken lassen.