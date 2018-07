Wunschkennzeichen: Nach KURIER-Berichten wurde aufgeräumt

Im Oktober 2012 deckte der KURIER erstmals auf, wie für die Verkehrssicherheit gebundene Gelder vor allem unter den Ressortchefs Werner Faymann und Doris Bures zwar gesetzeskonform, aber sehr hinterfragenswürdig eingesetzt wurden. Mit den Einnahmen aus den Wunschkennzeichen wurden etwa Inserate mit Ministerfotos in den drei großen Boulevardmedien statt Verkehrssicherheitsmaßnahmen finanziert.

Noch in der Ära Jörg Leichtfried gab es eine halbe Million Euro Fondsgelder, die der Verkehrsminister freihändig an Medien seiner Wahl vergeben konnte. Damit wurden praktisch ausschließlich Krone, Österreich und Heute bedacht. Just jene Medien, die nicht oder kaum über die Skandale im Haus berichtet haben – etwa über geschönte Absturzberichte von Flugzeugen, und die bis heute als Ladenhüter fungierenden Alko-Locks wurden dort in den Himmel gelobt.